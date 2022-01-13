Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşma sağlandı ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek Serdar'ın, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törenle sözleşme imzaladığı vurgulanarak, "Serdar Gürler'e ailemize 'Hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.