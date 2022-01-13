Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Serdar Gürler resmen Başakşehir'de
Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'dan Serdar Gürler'i kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Serdar Gürler'in transferi için kulübü İttifak Holding Konyaspor ile anlaşma sağlandı ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni takımında 14 numaralı formayı giyecek Serdar'ın, asbaşkan Mustafa Eröğüt'ün yer aldığı törenle sözleşme imzaladığı vurgulanarak, "Serdar Gürler'e ailemize 'Hoş geldin.' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Hoş geldin Serdar Gürler.— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) January 13, 2022
https://t.co/kP2JWxYCwM pic.twitter.com/4GZx4l5InV
Etiketler: Medipol Başakşehir Transfer Haberleri
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