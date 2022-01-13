Sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüp, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.

"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."