Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş sakatlandı
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli ekip, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüp, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu.
"Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2022
Bugün antrenman sonrası hissettiği ağrı dolayısıyla @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Mert Hakan Yandaş’ın, sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama bulguları tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. pic.twitter.com/GkJyUQBlrg
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