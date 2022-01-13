Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konyaspor Serdar Gürler'in transferini açıkladı
[Fotoğraf: AA]
İttifak Holding Konyaspor, Serdar Gürler'in Medipol Başakşehir'e transfer olduğunu açıkladı.
Kulübümüzden Açıklama— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) January 13, 2022
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Etiketler: Konyaspor Medipol Başakşehir
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