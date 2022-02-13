Haber Giriş: 13 Şubat 2022 Pazar 00:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Serdar Dursun'da kırık tespit edildi
Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçında yüzüne gelen darbeyle sakatlanan Serdar Dursun'un zygoma kemiğinde kırık tespit edildiğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.
Deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuna dahil olan Serdar Dursun, 58. dakikada sakatlanmıştı.
Sakatlığına rağmen oyuna devam etmek isteyen Dursun'u teknik direktör İsmail Kartal ve kulüp doktoru ikna etmişti.
Etiketler: Fenerbahçe
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