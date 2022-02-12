Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, İstanbul'da karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında konuk Kayserispor Miguel Cardoso ile 1-0 öne geçti.

Rakibine 85. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık veren Galatasaray, skoru 1-1'e getirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından puanını 29'a yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla Spor Toto Süper Lig'in 13. sırasında yer aldı.

Galatasaray deplasmanından son dakikalarda yediği golle beraberlikle ayrılan Yukatel Kayserispor ise 35 puan ve averajla 10. sırada konumlandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı Yukatel Kayserispor, 3-0'lık skorla kazanmıştı.