Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak.

Siyah beyazlılarda, zorlu mücadele öncesinde hazırlıklar devam ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’yi penaltı atışları sonrasında geçen Beşiktaş, 120 dakika yüksek tempoda oynadı.

1 gün izin yapan siyah beyazlılar, taktik antrenman yaparak Adana Demirspor karşısına çıkacak.

Geçen hafta ligde oynanan Faraport Tav Antalyaspor maçının son dakikalarında çift sarıdan kırmızı kart gören Miralem Pjanic, Adana deplasmanında forma giyemeyecek.

5 oyuncu kart sınırında bulunuyor

Göztepe maçı öncesinde sakatlığı geçen ve mücadeleye 11’de başlayan Josef De Souza da ikinci yarının başında ağrıları sebebiyle oyundan çıkmıştı.

Brezilyalı futbolcu da büyük ihtimalle Adana Demirspor maçında görev yapamayacak.

Göztepe karşılaşmasında ağrıları sebebiyle kadroya alınmayan Valentin Rosier’in durumu ise henüz netlik kazanmadı.

Fransız sağ bek, oynamak istediğini teknik ekibe iletmiş durumda. Beşiktaş'ta, Mert Günok ve N’Koudou da sakatlıkları sebebiyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Teknik direktör Önder Karaveli'nin, sahaya süreceği 11'i son taktik antrenmanın ardından vereceği öğrenildi.

Diğer yandan siyah beyazlılarda, 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Batshuayi, Oğuzhan, Larin, Rıdvan ve Teixeira kart görmeleri halinde Altay maçında forma giyemeyecek.