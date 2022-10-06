Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında düzenlenen CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde paletsiz sabit ağırlık disiplininde 3 dünya rekoru kırıldı.

Erkeklerde büyükler kategorisinde 94 metreye dalan Hırvat sporcu Petar Klovar, yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Master erkekler 50-54 yaş kategorisinde Danimarkalı Jesper Stechmann 72 metreye inerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Türk Milli Takımı sporcularından Birol Özbek ise bu kategoride 56 metreyle ikinci sırada yer aldı.

Organizasyonda master erkekler 55-59 yaş kategorisinde yarışan Hollandalı Pete Botman 70 metre dalış yaparak, dünya rekoru kırdı.

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu Birgül Erken ise master 50-54 yaş kategorisinde kadınlarda 33 metre dalarak, altın madalya kazandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende derece alan sporculara madalyaları verildi.

Törene, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Oğuz Aydın ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katıldı.

Madalya töreninde konuşan Birgül Erken, "Bugün aslında yarışmayacaktım, hastaydım ve risk almak istemiyordum. Doktorumla görüştüm ve yarışmaya karar verdim, şimdi de buradayım. Ülkem adına çok gururluyum.” dedi.

[Fotoğraf: AA]

Birol Özbek ise gelecek yıl çok daha iyi bir noktada olmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan yarışlarda kategorisinde 5. olan Görkem Gedik'in Türkiye rekoru kırdığı kaydedildi.