Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Antalya'da kampta bulunan ay-yıldızlı ekipte Şenol Güneş'in 69. yaş günü kutlandı.

TFF A Milli Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan'ın da katıldığı öğle yemeğinde takım kaptanı Burak Yılmaz, tüm oyuncular adına takımın hediyesini Güneş'e sundu.

Şenol Güneş için kendisinin ve tüm takımın görsellerinin bulunduğu özel bir pasta hazırlanırken, deneyimli çalıştırıcı tüm ekiple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kutlama için emeği geçen herkese teşekkür eden Güneş, kampta tüm takımla birlikte doğum gününü kutladığı için çok mutlu olduğunu belirtti.