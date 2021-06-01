Haber Giriş: 1 Haziran 2021 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ali Koç'tan Emre Belözoğlu açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması. Koç, "Emre Belözoğlu'na bugüne kadar vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum" dedi.
"Emre Belözoğlu’na bugüne kadar verdiği tüm hizmetler için teşekkür ederim. İnşallah hepimizin açısından bu süreç açısından doğru bir karar vermiş oluruz. İnancım, sonuç ne olursa olsun Emre Belözoğlu, bugün olmasa da yarın büyük hizmetler yapmaya devam edecektir. Yabancı hoca istiyoruz Emre Belözoğlu bu olaya sıcak bakmadı."
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