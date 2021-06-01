Japon haber Ajansı Kyodo'nun haberine göre, Japon olimpiyat takımlarında yer alan sporcu, antrenör ve diğer personele ilk doz aşıları Tokyo'daki Ulusal Antrenman Merkezi'nde yapıldı.

İlk gün olimpiyat kafilesi çalışanları ile altı federasyondan sporcular dahil 200 kişi aşılandı.

Japonya Olimpiyat Komitesi doktorları, 600 sporcu ile 1000 antrenör ve personelin 20 Temmuz'a kadar aşılanmasının tamamlamayı amaçladıklarını belirtti.

Sporculara Amerikan ilaç şirketi Pfizer'ın Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısı uygulandı.

Şirket, Tokyo Olimpiyatları'na katılacak tüm sporcuların aşılanması için bedava aşı sağlamayı taahhüt etmişti.