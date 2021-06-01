Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cherif Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu kullandı.

İzmir temsilcisi, Senegalli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Ndiaye'ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

"Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif"

Geçtiğimiz sezon kulübümüzde kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesinde satın alma opsiyonu maddesi bulunan Cherif Ndiaye ile opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladık. Şanlı formamız ile nice başarılar Cherif #Göztepe pic.twitter.com/lRUXGl0UM3 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 1, 2021

Geçen sezon Hırvatistan'ın HNK Gorica kulübünden kiralanan Senegalli santrfor, Süper Lig'de sarı kırmızılı formayla 39 maça çıkıp, 10 kez rakip fileleri sarstı. Ndiaye, kupada da 2 gol kaydetti.