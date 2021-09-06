Şenol Güneş, A Milli Takım'la 82. maçına çıkıyor
Şenol Güneş, yarın oynanacak Hollanda karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'nın başında 82. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde çıktığı 81 maçta 38 galibiyet aldı, 20 kez mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hollanda ile yarın oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 82. karşılaşmasına çıkacak.
Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 58'i resmi, 23'ü özel toplam 81 maç oynarken, bu müsabakalarda 38 galibiyet, 23 beraberlik ve 20 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 126 gol attı, kalesinde 84 gole engel olamadı.
Güneş yönetiminde 59. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 58 resmi maç oynadı.
Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 58 resmi maçın 31'ini kazandı, 13'ünü yitirdi, 14'ünde de eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 102 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 58 gol gördü.
Şenol Güneş ile 23 özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 özel karşılaşmaya çıktı.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
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