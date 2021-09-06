2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda büyük başarıyla imza atan milli sporcular yurda döndü. Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'dan İstanbul Havalimanı'na bu kez Golbol ve tekvando takımlarından oluşan kafile geldi.

1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönen milli sporcularımız sevinçle karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda aralarında madalya kazanan sporcuların da olduğu kafile yurda döndü. pic.twitter.com/gAJz9KqC6D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2021

Üst üste ikinci kez paralimpik oyunlarda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı büyük gurur yaşattı.

Paralimpik tekvandoda gümüş madalya alan Meryem Betül Çavdar ve bronz madalya kazanan Mahmut Bozteke'de büyük mutluluk yaşatan sporcularımız oldu.