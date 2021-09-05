Haber Giriş: 5 Eylül 2021 Pazar 22:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çaykur Rizespor, Pohjanpalo'yu kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Fin hücum oyuncusunun kiralık olarak 1 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Joel Pohjanpalo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Çaykur Rizespor Transfer Haberleri Süper Lig
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