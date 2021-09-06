Ümit Milliler İskoçya'yı konuk edecek
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 2. maçında yarın İskoçya'yı konuk edecek.
Bursa Timsah Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği müsabaka, A Spor'dan naklen yayımlanacak.
Milliler, gruptaki ilk müsabakasında Belçika'ya 3-0 mağlup olmuştu.
Tolunay Kafkas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı milli takımın kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:
Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Rennes), Muhammet Taha Tepe (Trabzonspor)
Defans: Atakan Gündüz (İstanbulspor), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor), Melih Altıkulaç (Yılport Samsunspor), Evren Eren Elmalı (Kasımpaşa), Serhat Ahmetoğlu (VavaCars Fatih Karagümrük), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)
Orta saha: Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (VavaCars Fatih Karagümrük), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Erkan Eyibil (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Stuttgart), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Batuhan Kör (Bursaspor)
Forvet: Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Enis Destan (Altınordu), Ali Akman (NEC Nijmegen)
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