FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop yaşamını yitirdi.

Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.

FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.



