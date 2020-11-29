Haber Giriş: 29 Kasım 2020 Pazar 22:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Senegalli eski milli futbolcu Diop hayatını kaybetti
Senegalli eski milli futbolcu Papa Bouba Diop, 42 yaşında hayatını kaybetti.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Diop yaşamını yitirdi.
Kariyerinde Lens, Fulham, AEK ve West Ham United gibi takımların formasını giyen Diop, Senegal'in Fransa'yı 1-0 yendiği 2002 Dünya Kupası açılış maçında turnuvanın ilk golünü atmıştı.
FIFA is saddened to learn of the passing of Senegal legend Papa Bouba Diop.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 29, 2020
Once a World Cup hero, always a World Cup hero. pic.twitter.com/akUJoPxCal
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