Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün 1-1 biten Sivasspor maçında sakatlanan Selim'in oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.

"Selim Ilgaz'ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle."