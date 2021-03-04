Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Selim Ilgaz'dan Hatayspor'a kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan Atakaş Hatayspor'un sağ kanat oyuncusu Selim Ilgaz'ın, ilk tetkiklere göre ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün 1-1 biten Sivasspor maçında sakatlanan Selim'in oyundan çıkmak zorunda kaldığı hatırlatıldı.
"Selim Ilgaz'ın yapılan ilk tetkiklerinde, ön çapraz bağında kısmi yırtık tespit edilmiş olup, önümüzdeki günlerde yapılacak detaylı kontroller ve MR tetkikinden sonra oyuncumuzun son durumu netleşecektir. Geçmiş olsun Selim. En kısa zamanda yeniden aramıza dönmen dileğiyle."
Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz'ın sağlık durumu hakkında https://t.co/KgvYzusXzo#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/VJB9HyuEEX— Hatayspor (@Hatayspor_FK) March 4, 2021
Etiketler: Hatayspor
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