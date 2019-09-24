Şehit İlyas Kaya Sezonu başlıyor24 Eylül 2019 Salı 11:43 - Son Güncelleme 24 Eylül 2019 Salı 12:00
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de 2019-2020 Şehit İlyas Kaya Sezonu 28 Eylül Cumartesi günü başlayacak.
Ligde 14 takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre mücadele edecek.
Organizasyonda ilk yarı 22 Aralık Pazar günü yapılacak karşılaşmalarla sona erecek.
İkinci yarı ise 19 Ocak-1 Mart 2020 tarihleri arasında oynanacak.
Normal sezonunun tamamlanmasının ardından 8 takımlı play-off maçları yapılacak.
Süper Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
Güçlü Eller Engelliler-Ceylanpınar Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediyespor-1907 Fenerbahçe
İstanbul Bağcılar Engelli Gençlik-Gazişehir Gaziantep
İskenderun Engelliler-Galatasaray
Ankara Büyükşehir Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
Ordu Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş
Kaynak: AA