Fenerbahçe, ligin 6. haftasındaki Galatasaray derbisi için hazırlıklarına başladı.

Isla ve Moses derbi için çalışmalara başladı

Sarı lacivertlilere, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı bulunan Mauricio Isla'dan iyi haber geldi. Mauricio Isla'nın, derbi kadrosunda olma ihtimalinin arttığı belirtiliyor.

Şilili sağ bek, antrenmanların tamamında takımla birlikte çalışmaya başladı.

Sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Victor Moses da, takıma uyum sağlamaya çalışıyor. Nijeryalı futbolcunun Galatasaray maçında kadroda olması için çalışmalar hızlandırıldı.

Hasan Ali Kaldırım'ın durumu belirsiz

Uzun süredir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım da, takımla çalışmalara başladı. 29 yaşındaki sol bekin derbi kadrosunda olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

MKE Ankaragücü maçında sakatlanan Garry Rodrigues ise Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: TRT Spor