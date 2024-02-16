Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.02.2024 14:05

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Galatasaray hayali gerçek oldu

İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında teröristlerle çarpışırken şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin, futbol hayatına Galatasaray altyapısında devam edecek.

Şehit Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Galatasaray hayali gerçek oldu

Futbol kariyerine 2015'te İzmir Gücü Spor'da başlayan ve daha sonra Altay, İlkadımspor ve Bornovagücü Gençlik ve Spor'da da forma giyen 2006 doğumlu Burak Tolunay Sekin, bu sezon Altay 19 Yaş Altı Takımı ile Elit B Ligi'nde 7 maça çıktı.

Galatasaray altyapısına transfer olan santrfor Burak Tolunay Sekin, 14 Yaş Altı Elit Akademi Ligi'nden bu yana çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri havalandırdı.

Burak Tolunay Sekin, 2021 yılında yaptığı açıklamada, henüz yolun başında olduğunu bildiğini, çalışmalarını artırarak sürdüreceğini belirterek, "İlk hedefim genç yaşta Altay'da profesyonel olmak. Ondan sonra da Galatasaray'a transfer olmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

ETİKETLER
Galatasaray Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Fenerbahçe Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:00
Rus muhalefet lideri Navalny'nin öldüğü duyuruldu
14:59
New York yönetimi Meta, TikTok, Snap ve Google'a dava açtı
14:58
Şimşek: Piyasanın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 37,8'e geriledi
14:53
Ankara'da aranan 880 şüpheli yakalandı
14:48
İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 130'a çıktı
14:25
İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesi'nde elektrik kesilmesi sonucu 5 hasta öldü
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu
Kar kalınlığının 154 santimetre ölçüldüğü Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki turizmciler mutlu
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ