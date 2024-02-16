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Spor
AA 16.02.2024 14:00

Fenerbahçe Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe Kulübü, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi renklerine bağladı.

Fenerbahçe Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük spor kulübüne 'Hoş geldin' olimpiyat şampiyonu Busenaz Sürmeneli" denilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen kulübümüz, Türk sporuna ve sporcusuna yaptığı yatırımlara bir yenisini daha ekledi ve olimpiyatlarda boks branşında Türkiye'ye ilk ve tek altın madalyayı kazandıran milli boksör Busenaz Sürmeneli'yi kadrosuna kattı." ifadeleri kullanıldı.

25 yaşındaki milli sporcuya Paris 2024 Olimpiyatları başta olmak üzere mücadele edeceği tüm kulvarlarda başarı dileğinde bulunuldu.

Busenaz Sürmeneli, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada Trabzonspor ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.


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