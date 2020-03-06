"Almanya'nın efsanevi gençlik akademisi Schalke'den doğan yeni bir yıldız..."

Bundesliga'nın resmi internet sitesi, Ahmed Kutucu için bu ifadeleri kullanmıştı. Schalke 04 forması ile Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığında henüz 18 yaşındaydı.

Aynı günlerde önce Stuttgart ardından Bayern Münih'e golünü attı. Bundesliga resmi sitesi haklıydı. Schalke akademisi futbola yeni bir yıldız kazandırmıştı.

Ahmed Kutucu'nun en büyük şansı sahip olduğu yetenekler kadar, Schalke akademisinde eğitim almış olmasıydı.

Ahmed de akademinin efsanevi hocası Norbert Elgert tedrisatından geçti... Bu tedrisattan kimler geçmedi ki; Neuer, Matip, Sane, İlkay, Kehrer, Draxler, Mesut Özil, Kolasinac ve daha niceleri.

1 Mart 2000'de Gelsenkirchen'de doğan Ahmed, Haverkamp ve Rot-Weiss Essen'de oynadıktan sonra 2011 yılında Schalke akademisine katıldı. 2015-2017 yıllarını U16, U17, U18 ve U19 takımlarında geçiren genç yıldız 18'ine girmeden A Takımın bir parçası oldu.

Bu sezon David Wagner'in gelmesiyle daha fazla süre almaya başlayan Ahmed şu ana kadar 14 lig maçına çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performansla oynuyor.

Milli Takımın tüm yaş gruplarında forma giyen genç forvet, geçtiğimiz Kasım ayında Andorra ile oynanan EURO 2020 Eleme maçında da ilk defa A milli olmayı başardı. Ahmed için milli takımın yeri ise oldukça ayrı.

[Fotoğraf: Reuters]

Ailesi Zonguldak'tan Almanya'ya göç eden ve babası madenci olan Ahmed, Almanların da üzerine düştüğü bir futbolcuydu. Özellikle milli takım tercih sürecinde Almanya A Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, Milli Takım Menajeri Oliver Bierhoff ve U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ahmed'i Almanya'yı seçmesi için sürekli arıyorlardı. Ancak Ahmed'in kararı kesindi, Türkiye için oynayacaktı ve öyle de yaptı.

Ahmed hala çok genç ve gelişimini sürdürüyor. Kendisine inanan ve gelişmesi için çaba harcayan bir kulüpte... Alman futbol yorumcuları Ahmed'in birkaç yıl sonra Bundesliga'da adından sıkça söz ettiren bir forvet olacağından eminler... Bakalım zaman ne gösterecek.