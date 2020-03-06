Demir Grup Sivasspor ile kritik bir maça çıkacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim kadro istikrarından yana...

Deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdüğü 11'ini, Sivas deplasmanında da değiştirmeyi düşünmüyor.

Fatih Terim savunma kurgusunu Mariano, Donk, Marcao ve Sarracchi'den oluşturacak.

Tecrübeli teknik adam savunmanın önünde son 2 maçta uyum yakalayan Ömer Bayram ve Seri ikilisini bozmayacak.

Forvet arkasında geçtiğimiz hafta ilk 11'de şans verdiği Taylan Antalyalı'yı bu hafta yedek kulübesine çekmeyi düşünen Terim'in ilk tercihi, cezası biten Younes Belhanda olacak.

Hücum bölgesinde sağ kanatta Feghouli, solda ise Onyekuru olacak. İleri uçta ise Falcao görev yapacak.

Fatih Terim, Sivas deplasmanında Onyekuru'dan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi savunma arkasına koşular yapmasını bekliyor.

Tecrübeli teknik adamın bu şekilde rakip savunmanın dengesini bozmayı planladığı öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında forma giymeyen Lemina'nın mücadeleye yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Fatih Terim'in maçın gidişatına göre Gabonlu oyuncuyu kullanacağı ifade edildi.