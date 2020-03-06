Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
İtalya'dan Marcao iddiası
[Fotoğraf: AA]
İtalya'nın Corriere Dello Sports Gazetesi, Fiorentina'nın Galatasaray'dan Marcao'yu transfer etmek istediğini yazdı.
Gelecek sezon için arayışlarını sürdüren Mor Menekşeler'in, savunmaya düşündüğü ilk ismin sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi olduğu belirtildi.
Haberde Marcao'nun 2022 yılına kadar sözleşmesi olduğunun altı çizilirken, 23 yaşındaki oyuncuyu Galatasaray'dan koparmanın kolay olmayacağı ifade edildi.
Brezilyalı oyuncunun, Galatasaray savunmasının temel direği olduğu da okuyuculara iletildi.
Etiketler: Galatasaray MarcaoSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 18:01
Sıradaki Haber
TFF 1. Lig'de "kritik maçlar" haftası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz