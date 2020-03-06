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Beşiktaş'ta Douglas sezonu kapattı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın dünkü antrenmanında sakatlanan 29 yaşındaki sağ bekin, gerçekleştirilen muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.
"Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Etiketler: Beşiktaş Douglas SantosSon Güncelleme: 6 Mart 2020 Cuma 17:54
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