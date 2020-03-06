Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü verilerine göre 62 federasyon içinde yapılan değerlendirmede, Türkiye'de toplam 5 milyon 104 bin 22 lisanslı sporcu bulunurken, bunların 1 milyon 729 bin 558'i kadınlardan oluştu.

Türkiye'de 2002 yılında 66 bin 356 olan lisanslı kadın sporcu sayısı, 25 katlık artışla 1 milyon 729 bin 558'e ulaştı.

Geçen sene lisans sahibi 1 milyon 679 bin 471 kadın sporcu bulunurken, bu rakam bu yıl 50 bin 87 artış gösterdi.

Liderlikte satranç var

Türkiye Satranç Federasyonu, en fazla lisanslı kadın sporcuya sahip federasyon olarak öne çıktı.

Spor branşlarında satranç, 293 bin 630 lisanslı kadın sporcu sayısıyla ilk sırada yer aldı. 192 bin 858 ile voleybol ve 166 bin 79 ile tekvando, satrancın ardından sıralandı.

Atletizm, 91 bin 329 kadın sporcu ile dördüncü, halk oyunları ise 86 bin 565 kadın sporcu ile beşinci sırada yer aldı.

2018 yılında kurulan Türkiye E-Spor Federasyonu, 53 lisanslı kadın sporcu sayısıyla federasyonlar içinde 62. ve son sırada kaldı.

Lisanslı kadın sporcu sayısında Türkiye Rafting Federasyonu 93 ile sondan ikinci, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu da 132 ile sondan üçüncü oldu.

Kadınlar 6 branşta erkekleri geçti

Türkiye'deki 62 federasyondan 6'sında lisanslı kadın sporcu sayısı, erkekleri geride bıraktı.

Binicilik, buz pateni, cimnastik, dans sporları, halk oyunları ve voleybolda lisanslı sporcu sayısında kadınlar, erkeklerin önünde yer aldı.

Söz konusu 6 federasyonda lisanslı sporcu sayıları şöyle: