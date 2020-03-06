Adana Atatürk Spor Salonu'ndaki finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor saat 15.00'te karşılaşacak.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısını ilk 8'de bitiren takımların mücadele ettiği Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Öznur Kablo, çeyrek finalde Bellona Kayseri Basketbol, yarı finalde de Çankaya Üniversitesi'ni eleyerek finale yükseldi. İzmit Belediyespor ise çeyrek finalde Galatasaray, yarı finalde ise Beşiktaş TRC İnşaat'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

Fenerbahçe 13. kupa peşinde

Kupanın son şampiyonu Fenerbahçe, organizasyonda en fazla kupa kaldıran takım konumunda bulunuyor.

[Grafik: AA]

Sarı-lacivertli takım, daha önce organizasyonda 12 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016 ve 2019'da mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013 ve 2014'te ise organizasyonda ikinci oldu.

Kupayı kazanan diğer takımlar

Fenerbahçe'nin ardından bu kupada en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, kupada üst üste altışar ve beşer kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetinmek zorunda kaldı.

Organizasyonda BOTAŞ ile önceki sezon faaliyetlerine son veren Yakın Doğu Üniversitesi de ikişer kez kupayı müzesine götürdü.

İzmit Belediyespor ilk kez finalde

İzmit Belediyespor, Kadınlar Türkiye Kupası'nda ilk kez finalde mücadele edecek.

Kadınlar Basketbol Süper Lig'inde ikinci sezonunu geçiren Kocaeli temsilcisi, Fenerbahçe Öznur Kablo karşısından galibiyetle ayrılarak ilk kupasını almaya çalışacak.

Finaller ve şampiyonlar

Kadınlar Türkiye Kupası'nda sezonlara göre finallerin yapıldığı iller ve maç sonuçları şöyle: