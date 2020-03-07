Karşılaşmanın 22. dakikasında Ekuban Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

Gaziantep Futbol Kulübü, 53. dakikada Olarenwaju Kayode ile eşitliği yakaladı: 1-1

Bordo-mavili ekibin Nwaekame 90+2'de bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Gaziantep FK, puanını 32'ye çıkardı. Trabzonspor ise 48 puana yükseldi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 4-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada Maxim'in ara pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Kenan Özer'in şutunda, Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

6. dakikada Trabzonspor, Nwakaeme ile gole yaklaştı. Sörloth ile verkaç yapan ve bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Nwakaeme'nin vuruşunda, Günay Güvenç'ten seken top kornere çıktı.

GOL-TRABZONSPOR ÖNE GEÇTİ 22. dakikada sağ kanattan çalımlarla çizgiye inen Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, kale önünde iyi yükselen Ekuban, şık bir kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Gaziantep Kalyon.

Hakem: Halis Özkahya, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç.

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

Gol: Dk. 22 Ekuban (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Sosa, Dk. 42 Obi Mikel, (Trabzonspor)