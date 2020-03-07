Karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan Tufan Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Konuk Yukatel Denizlispor 43. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Fenerbahçe'de penaltı pozisyonunda topa elle dokunan Tolgay Arslan ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Penaltı için topun başına geçen Murawski, 45. dakikada Yukatel Denizlispor'un eşitlik golünü kaydetti. 1-1

Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Yukatel Denizlispor 75. dakikada Mustafa Yumlu ile 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe 90+2. dakikada Serdar Aziz ile skoru dengeledi. 2-2

Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 40'a çıkartırken, Yukatel Denizlispor da puanın 28 yaptı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

14. dakikada Yukatel Denizlispor çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Sağdan topla hareketlenen Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktası civarında Barrow'un gelişine vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

21. dakikada Mehmet Ekici'nin rakip yarı sahanın ortalarından kullandığı serbest vuruş sonrası, Ozan Tufan'ın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

GOL-FENERBAHÇE'DE OZAN ATTI 22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hücum yönünün sağından Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasın gerisinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada soldan Barrow'un ortasında kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak, sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.

31. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Tolgay Arslan, topu ceza sahası sol çaprazında bulunan Muric'e aktardı. Bu oyuncunun yerden şutunda kalecinin sektirdiği topu savunma kornere uzaklaştırdı.

VAR KARARI-KIRMIZI KART TOLGAY ARSLAN'A 42. dakikada hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Murawski'nin şutunda top ceza sahası içinde bulunan Tolgay Arslan'ın eline geldi. Meşin yuvarlağın dışarı çıkmasının ardından oyunu durduran Zorbay Küçük, pozisyonu VAR da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

GOL-DENİZLİSPOR PENALTIDAN ATTI 45. dakikada Yukatel Denizlispor beraberliği yakaladı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Murawski'nin şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

SERDAR AZİZ ATTI, MURİÇ FAUL YAPTI HAKEM İPTAL ETTİ 50. dakikada Mehmet Ekici'nin ortasında Serdar Aziz, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Zorbay Küçük pozisyon içinde Vedat Muriç'in Oğuz Yılmaz'a yaptığı müdahaleye faul kararı vererek golü iptal ediyor.

68. dakikada Hugo Rodallega ceza sahasından çektiği şut rakip savunma oyuncusuna çarpıp kaleye gitti, top Altay Bayındır'ın kontrolünde kaldı.

72. dakikada Zacj'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe şutunda, top yandan dışarı çıktı.

74. dakikada serbest vuruşta Zeki Yavru topu direkt kaleye gönderdi. Altay Bayındır topu zorlukla kornere çeldi.

GOL-MUSTAFA YUMLU ATTI 75. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında yaptığı Mustafa Yumlu, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 1-2

90. dakikada Recep Niyaz ile verkaç yaptıktan sonra topla hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, Altay Bayındır'ı geçmek isterken, Altay topa müdahale etti. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

GOL-SERDAR AZİZ ATTI SKOR DENGELENDİ 90+2. dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Serdar Aziz, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluştu. 2-2

DENİZLİSPOR ÜÇÜNCÜ GOLÜ KAÇIRDI 90+3. dakikada hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Onazi, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra sağdan bindiren Özgür Çek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleciyi geçen topu Isla çizgiden kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Satman, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici (Dk. 80 Mevlüt Erdinç), Ferdi (Dk. 46 Tolga Ciğerci), Kruse (Dk. 31 Zajc), Vedat Muriç

Yukatel Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati (Dk. 87 Sedat Şahintürk), Recep Niyaz, Barrow (Dk. 82 Ogenyi Onazi), Rodallega, Oscar (Dk. 72 Özgür Çek).

Kırmızı kart: Dk. 43 Tolgay Arslan (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 76 Ozan Tufan, Dk. 77 Serdar Aziz, Dk. 86 Tolga, Dk. 90+2 Altay Bayındır (Fenerbahçe), Dk. 53 Oscar Estupinan, Dk. 86 Murawski, Dk.87 Özgür Çek, Dk. 90 Recep Niyaz (Yukatel Denizlispor)

Goller: Dk. 22 Ozan Tufan, Dk. 90+2 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 45 Murawski (Penaltıdan), Dk. 75 Mustafa Yumlu (Yukatel Denizlispor)