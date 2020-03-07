Karşılaşmanın 40. Dakikasında Demba Ba, topu filelere göndererek ilk yarının skorunu belirledi. 0-1

İkinci yarıda Crivelli, bu kez sahneye çıktı, 57. dakikada topu filelere göndererek farkı 2’ye çıkardı. 0-2

90+3. dakikada İrfan Can Kahveci sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi. 0-3

Turuncu-lacivertli takım bu galibiyetle puanını 52'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Göztepe'nin ise 34 puanda kaldı

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 6. dakikasında hızlı gelişen Göztepe atağında Castro'nun pasıyla topla buluştuktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Napoleoni'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

16. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Mahmut Tekdemir ve Epureanu'nun dokunamadığı top doğrudan auta gitti.

27. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içindeki Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Napoleoni'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Tripic'in güzel hareketlerle ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

GOL- BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ 40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Demba Ba, Borges'e rağmen bekletmeden yaptığı güzel vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

Müsabakanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada sağ çapraz pozisyonda ceza alanı içinde topla buluşan Visca'nın şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL-FARK 2'YE ÇIKTI 57. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Demba Ba, Aleksic'in aktardığı topu sağ çapraz pozisyonda kaleye yönelen Crivelli'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinde topla buluşur buluşmaz yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2

83. dakikada Jerome'un yerde kaldığı pozisyonun ardından faul kararı veren hakem Ali Palabıyık, faulü yapan Epureanu'yu son adam olarak değerlendirdi ve oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırdı.

85. dakikada Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada Castro'nun kafa vuruşunda, kaleci Mert topu kornere uzaklaştırdı.

GOL-FARK 3 OLDU 90+3. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında İrfan Can Kahveci topla bir süre ilerledikten sonra ceza alanı içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-3

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakem: Ali Palabıyık,

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Borges, Leo, Halil Akbunar (Dk. 60 Wilczek), Soner Aydoğdu, Castro, Serdar Gürler (Dk. 30 Tripic), Napoleoni (Dk. 79 Mossoro), Jerome

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca (Dk. 86 Ponck), Crivelli (Dk. 89 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 83 Berkay Özcan), Demba Ba

Goller: Dk. 40 Demba Ba, Dk. 57 Crivelli, Dk. 90+3 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 16 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 29 Epureanu, Dk. 42 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 83 Epureanu (Medipol Başakşehir)