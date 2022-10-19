Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Schalke 04 Frank Kramer'in görevine son verdi
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, teknik direktör Frank Kramer'in görevine son verildiğini duyurdu.
Alman kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kramer görevinden alındı ve bugün gerçekleştirilecek antrenmanın yardımcı antrenörler tarafından yönetilecek.
Schalke 04 Yönetim Kurulu Üyesi Peter Knaebel, özellikle Bayer Leverkusen ve Hoffenheim'e karşı ortaya konulan oyunun Schalke 04'e layık olmadığını ifade etti.
Bundesliga'da geride kalan 10 haftada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan ve 6 puanla 17. sırada bulunan Schalke 04, Almanya Kupası 2. turunda dün deplasmanda Hoffenheim'e 5-1 yenilerek organizasyondan elenmişti.
Etiketler: Bundesliga
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