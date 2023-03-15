Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 379’u unvanlı 497 sporcunun hamle yaptığı organizasyonda, Uluslararası Usta (IM) Ediz Gürel, şampiyonayı 14. sırada tamamlayarak 2023 FIDE Dünya Kupası’nda yarışma hakkı elde etti.

Şampiyonada Uluslararası Satranç Federasyonu Ustası (FM) Eray Kılıç IM olurken, FM Çağatay Burcu, FM Ataberk Eren de 2. IM normlarını elde etti.

Organizasyonda mücadele eden diğer Türk sporcuların aldığı sonuçlar şöyle:

GM Mert Yılmazyerli (+16,6 Elo)

IM Cem Kaan Gökerkan (+3,3 Elo)

IM Yağız Kaan Erdoğmuş (+8,9 Elo)

FM Umut Ata Akbaş (– +7,6 Elo)

FM Umut Erdem Gündüz (– +20,4 Elo)

FM Yankı Taşpınar (– +18,6 Elo)

FM Serhan Berat Özdemir (– +22,8 Elo)

FM Özgün Şahin (– 12,8 Elo)

Ali Batuhan Bıyıksız (– 112,4 Elo)

Ali Alper Çelik (– +74,0 Elo)

CM Hüseyin Said Deveci (– +51,6 Elo)

Hayri Beyhun Şenel (– +47,6 Elo)

CM Timur Yonal (– +176,0 Elo)