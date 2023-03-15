Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 17:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
2024 Paris Olimpiyatları'na 500 gün kaldı
[Fotograf: Reuters]
Fransa'da düzenlenecek 2024 Paris Olimpiyatları'nın başlamasına 500 gün kaldı.
Başkent Paris'in 26 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapacağı 33. Yaz Olimpiyatları için geri sayım devam ediyor.
Yaz Olimpiyatları, 1900 ve 1924'ten sonra 3. kez Fransa'da düzenlenecek. Paris 2024'te, olimpik programda sabit yer alan 28 branşa ek olarak breakdans, sportif tırmanış, kaykay ve sörf dallarında da madalya verilecek.
Etiketler: Fransa 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları
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