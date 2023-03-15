Kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen Eroğlu yönetiminde 19 maça çıktı.

Bu maçlarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 42 puan toplayan Samsunspor, sadece 1 kez mağlup oldu. Eroğlu, maç başına 2,2 puan ortalaması yakaladı.

Ligin 6. haftasında aldığı 9 puan sonunda averajla 7. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu'nun göreve başlamasının ardından alınan seri galibiyetlerle puanını 51'e çıkararak 26. hafta sonunda liderliği yükseldi.

Ligin 4. haftasında Altınordu'ya 2-1 yenilen Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde ise 9. haftadaki Manisa FK karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.

Samsunspor, Eroğlu'nun teknik direktörlüğünde son 16 maçta ise yenilmezlik serisi yakaladı. Samsun temsilcisi, söz konusu dönemde 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan elde etti.

Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde elde ettiği avantajı iyi kullanarak sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.