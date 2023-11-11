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Spor
AA 11.11.2023 14:46

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı anısına voleybol turnuvası düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü anısına düzenlenen voleybol turnuvası, final maçıyla tamamlandı.

Şanlıurfa'da Cumhuriyet'in 100. yılı anısına voleybol turnuvası düzenlendi
[Fotograf: AA]

Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'nce Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kurumlar arası turnuvaya 47 takım katıldı.

3 hafta süren turnuvanın final maçında Türk Telekom Anadolu Lisesi ve Siverek Halk Eğitim Merkezi karşı karşıya geldi. Türk Telekom Anadolu Lisesi'nin karşılaşmayı 3-1 kazanmasıyla turnuva şampiyonu oldu.

Şampiyon takıma madalya ve kupasını veren Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Aydemir, turnuvanın Cumhuriyet'in 100. yılı anısına düzenlendiğini anımsattı.

"3 hafta süren turnuvamızın finalini bugün yaparak tamamladık. Voleybol turnuvamıza 47 takım katıldı ve bugün şampiyon Türk Telekom Anadolu Lisesi oldu, kendilerini tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı bir kez daha kutlu olsun. Turnuvada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum ancak şampiyonlarımızı bir kez daha tebrik ediyor ve kutluyorum."

Özel bir tarih için düzenlenen turnuvada şampiyon oldukları için mutluluğunu dile getiren Türk Telekom Anadolu Lisesi kaptanı Ercan Er, "Cumhuriyet'imizin 100. yılı anısına düzenlenen turnuvada 1. olduk. Mutluyuz, gururluyuz, 100. yılımız kutlu olsun." diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Turnuva finaline Siverek Belediye Başkan Vekili Akif Gülel, İlçe Emniyet Müdürü Ali Gökce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile çok sayıda izleyici katıldı.

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