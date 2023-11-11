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Spor
AA 11.11.2023 14:33

Çaykur Rizespor İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor İstanbulspor ile karşılaşacak
[Fotoğraf: AA arşiv]

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligde son hafta deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenilen Rize temsilcisi, 14 puan ve averajla 11. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da, ülkesinin milli takımına çağrılan Altın Zeqiri kadroda yer almayacak. Sakatlığı bulunan Benhur Keser'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Ligde son sırada bulunan İstanbulspor, çıktığı 11 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takımın, 5 puanı bulunuyor.

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