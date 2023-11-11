Trabzonspor'da forvette Onuachu değişimi sonuç verdi

Bordo-mavili kulübün sezon başında İspanya'nın Cadiz ekibine kiraladığı Uruguaylı oyuncu Maxi Gomez, geçen sezon ligde forma giydiği 26 maçta 5 gol kaydetti.

Karadeniz ekibi, Gomez ile yollarının ayrılmasının ardından Nijeryalı santrfor Paul Onuachu ile transferin son günlerinde kiralık olarak anlaşma imzaladı.

Ligin 5. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesi kadroya katılan Onuachu, Gomez'in sezon boyunca gösterdiği performansı 12. hafta sonunda geride bıraktı.

Onuachu, ligde forma giydiği 8 karşılaşmada 6 kez rakip fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu olmayı başardı.

12 puanlık katkı

Onuachu'un gol attığı 5 maçta Trabzonspor, 12 puan kazandı.

Bordo-mavili takım, Nijeryalı oyuncunun gol attığı maçlarda sahasında Beşiktaş'ı 3-0, Pendikspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, İstanbul'da Fenerbahçe'yi 3-2 yendi, Atakaş Hatayspor deplasmanında ise 3-2'lik skorla mağlubiyet yaşadı.

Ligde 22 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Onuachu'nun gol attığı maçlarda bu puanların yarısından fazlasını elde etti.

Sörloth ve Cornelius'tan sonra

Trabzonspor'un 2,01 metre boyundaki golcüsü Paul Onuachu, daha önce bordo-mavili takımda iz bırakan uzun boylu golcüler Alexander Sörloth ve Andreas Cornelius'tan daha iyi 8 maçlık performans gösterdi.

Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda 34 lig maçında 24 kez rakip fileleri havalandırıp gol kralı olurken, ligde forma giydiği ilk 8 maçta 5 gole ulaşmıştı.

Karadeniz ekibinin şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda 37 lig karşılaşmasında 15 kez rakip fileleri havalandıran Danimarkalı golcü Andreas Cornelius da ilk 8 lig maçında 3 gol kaydetmişti.