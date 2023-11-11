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Spor
AA 11.11.2023 10:34

"Potanın Perileri" deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu ikinci maçında yarın İzlanda'ya konuk olacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

"Potanın Perileri" deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Hafnarfjordur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. 

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında Slovakya'yı 75-40 mağlup etti. İzlanda ise Romanya'ya 82-70 mağlup oldu.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri, üç farklı pencerede oynanacak. Karşılaşmalar, Kasım 2023, Şubat ve Kasım 2024'te yapılacak. Gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı elde edecek. Gruplarını ikinci sırada bitiren en iyi 4 takım da Avrupa Şampiyonası bileti alacak.

İzlanda ile 2. randevu

A Milli Takım, yarınki rakibi İzlanda ile tarihindeki 2. maçına çıkacak. 

Ay-yıldızlı takım, İzlanda ile ilk kez 11 Aralık 1991 tarihinde Cebelitarık’taki hazırlık turnuvasında karşılaştı. Milliler, rakibini 96-51’lik skorla mağlup etti.

Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan naklen yayımlanacak.

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