TFF 1. Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor, Bursaspor'u ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan müsabakayı Ankara bölgesi üst klasman hakemi Kadir Sağlam yönetti. Sağlam’ın yardımcılıklarını Ömer Tevfik Özkoç ve Ali Tuna yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Demokrat Özgür Güneş oldu.

Müsabaka, Yılport Samsunspor'un 4-1 üstünlüğüyle noktalandı.

Ev sahibi ekip, henüz 2. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle öne geçti. Devrenin son anlarında sahne alan Hamroun, soyunma odasına takımını 2-0 önde götürdü.

İkinci yarıya da etkili başlayan Karadeniz ekibi, 54. dakikada Coureur ile farkı 3'e çıkarttı. Dakikalar 82'yi gösterirken fileleri havalandıran Onur Atasayar, durumu 3-1'e getirdi.

Müsabakanın son saniyelerinde topu ağlarla buluşturan Gökhan Alsan, skoru tayin etti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Yılport Samsunspor, karşılaşmayı 4-1 galip tamamladı.

Bu sonuçla puanını 61'e yükselten ve averajla 3. sırada yer alan ev sahibi, Adana Demirspor ile aynı puana ulaşırken, lider GZT Giresunspor ile puan farkını 2'ye indirdi.

43 puanda kalan Bursaspor ise, bu mağlubiyetle play-off umutlarını matematiksel olarak tüketti.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna

Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mucahit Albayrak, Dja Djedje (Dk. 72 Ferhat Çulcuoğlu), Savicevic (Dk. 67 İlyas Kubilay Yavuz), Hamroun (Dk. 72 Guido Koçer), Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz (Dk. 84 Gökhan Alsan), Couruer (Dk. 67 Nadir Çiftçi)

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Taha Altıkardeş, Ramazan Keskin (Dk. 61 Ertuğrul Kurtuluş), Emirhan Aydoğan, Tuğbey Akgün (Dk. 79 Çağatay Yılmaz), Burak Kapacak (Dk. 79 Hasan Basri Ünal), Eren Güler (Dk. 46 Berat Altındiş), Özer Hurmacı (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Burak Altıparmak

Goller: Dk. 2 Yasin Öztekin, Dk. 45+1 Hamroun, Dk. 54 Couruer, Dk. 90+5 Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor), Dk. 82 Onur Atasayar (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 12 Hamroun, Dk. 32 Erkam Reşmen (Yılport Samsunspor), Dk. 36 Aykut Akgün, Dk. 45 Tuğbey Akgün, Dk. 90+3 Ozan İsmail Koç (Bursaspor)