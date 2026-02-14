Hafif Yağmurlu 7.8ºC Ankara
AA 14.02.2026 08:59

Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı.

Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, 2024-25 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında Samsunspor'u lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi başarıya imza atan teknik direktör Thomas Reis ile vedalaşıldığı bildirildi.

Reis'in Samsunspor'un başarısında pay sahibi olduğu kaydedilen açıklamada, "Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur. Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

