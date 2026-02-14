Çok Bulutlu 8.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.02.2026 11:59

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü

İzmir'in Menemen ilçesinde yağış sonrası istinat duvarının çökmesi sonucu 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi.

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü

Kentte dün etkili olan şiddetli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın etkisiyle Menemen ilçesindeki 29 Ekim Mahallesi'nde bir istinat duvarının çökmesi sonucu 6 katlı 2 bina ile park halindeki 6 araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü

Olayın ardından giriş katında çökme yaşanan 2 bina ile çevredeki bir apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.

Toplam 3 binadaki 151 kişi Menemen Belediyesi sosyal tesislerine götürüldü.

İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü

Evi hasar gören bina sakinlerinden Gözde Aktaş, saat 04.00 sıralarında büyük bir sesle uyandıklarını, binanın giriş kısmının çökmesi nedeniyle komşularının penceresinden dışarıya çıkabildiklerini söyledi.

Büyük korku yaşadıklarını ifade eden Aktaş, 2022 yılında istinat duvarını yapan firmaya dava açtıklarını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
AFAD İtfaiye İzmir
Sıradaki Haber
İstismara karşı "suça sürüklenen çocuk" kavramında düzenleme tavsiyesi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:36
İletişim Başkanı Duran: Türkiye diyalog temelli tutumu öne çıkarıyor
12:25
ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı
12:12
Soykırımcı İsrail, Gazze'ye dönüşü engellemek için "para teklifi ve tehditlere" başvuruyor
12:30
İstanbul'da arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
12:05
Türk limanlarına uğrayan gemi sayısı son 7 yılın en yüksek seviyesinde
12:03
Ailede duygusal olarak ihmal edilen çocukların suça yönelme riski artıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
Gazze’de çocuklar Ramazan’ı enkazlar arasında karşılıyor
FOTO FOKUS
Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
Arabanın bagajında bırakılan 30 milyon dolar çalındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ