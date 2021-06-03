Haber Giriş: 3 Haziran 2021 Perşembe 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifa ettiğini açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifasını yönetim kuruluna sundu.
Yönetim kurulunun Sağlam'ın istifasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, deneyimli teknik adama bugüne kadar takıma sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür edildi.
51 yaşındaki teknik adam, Yılport Samsunspor'u TFF 1. Lig play offlarına taşımıştı. Sağlam yönetimindeki Karadeniz ekibi, play off yarı finalinde Altınordu'ya elenmişti.
Basın Açıklaması pic.twitter.com/CMnVKpTdZE— Yılport Samsunspor (@Samsunspor) June 3, 2021
Son Haberler
- 17:34
- 17:33
- 17:26
- 17:15
- 17:16
Sıradaki Haber
"Galatasaray Emeklilik Planı" tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz