Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifasını yönetim kuruluna sundu.

Yönetim kurulunun Sağlam'ın istifasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, deneyimli teknik adama bugüne kadar takıma sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür edildi.

51 yaşındaki teknik adam, Yılport Samsunspor'u TFF 1. Lig play offlarına taşımıştı. Sağlam yönetimindeki Karadeniz ekibi, play off yarı finalinde Altınordu'ya elenmişti.