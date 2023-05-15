Samsunspor puan rekoru için sahaya çıkacak

19 Mayıs Stadyumu’nda saat 17.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Mustafa Sönmez yapacak.

Ligin son haftasında hükmen galip sayılacak Samsunspor, Bodrumspor karşılaşmasından en az 1 puan alması durumunda, geçtiğimiz hafta 78 puanla egale ettiği Başakşehir'e ait olan Spor Toto 1. Lig’in puan toplama rekorunu kırmış olacak.

Play-off hattında bulunan Bodrumspor ise hem konumunu korumak hem de daha yukarı sıralara çıkmak için mücadele verecek.

Samsunspor ile Bodrumspor daha önce 3 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 2’sini Samsunspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Samsun ekibi, ligde oynadığı 34 maçta 22 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 78 puan topladı. Bu müsabakalarda rakip filelere 67 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 25 gol gördü.

Bodrumspor ise oynadığı 34 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 58 puan elde etti. Bu maçlarda rakip ağlarında 53 gol atan Ege temsilcisi, 33 gole engel olamadı.