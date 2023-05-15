Çaykur Rizespor Süper Lig'e çok yakın

Dün yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle yarın oynanacak 37. haftada takımlar önemli müsabakalara çıkacak.

Tüm karşılaşmaların saat 17.00'de başlayacağı haftanın ardından Yılport Samsunspor'dan sonra Süper Lig'e yükselecek ikinci ekiple, Altaş Denizlispor'dan sonra lige veda edecek ikinci takım belli olabilir.

Ligde son 2 hafta öncesinde ligi 2. bitirebilecek 66 puanlı Çaykur Rizespor ile 61 puanlı Pendikspor bulunuyor.

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Göztepe'yi mağlup ettiği takdirde doğrudan Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek. Beyçimento Bandırmaspor'u konuk edecek Pendikspor'un puan kaybı halinde Çaykur Rizespor, ne sonuç alırsa alsın ligi ikinci sırada bitirecek.

Düşme hattı

Ligde son 2 haftaya düşme hattında giren 33 puanlı Erzurumspor FK ile 34'er puana sahip Altınordu ve Gençlerbirliği'nden biri daha ligden düşecek.

Yarınki Altınordu-Erzurumspor FK maçında Altınordu, müsabakayı kazanması halinde ligde kalmayı garantileyecek. Erzurumspor FK'nin mağlubiyeti ve Gençlerbirliği'nin konuk edeceği Sakaryaspor'u yenmesi durumunda Erzurum temsilcisi, TFF 2. Lig'e düşecek.

İbrahim Turgut: Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz

Çaykur Rizespor'un Başkanı İbrahim Turgut, rakiplerini yenerek bir yıl aranın ardından yeniden Süper Lig'e yükselme sevincini yaşamak istediklerini söyledi.

Turgut, sezon başından itibaren doğru planlamalarla bir yıl önce düştükleri Süper Lig kapısına çok yaklaştıklarını belirtti. Turgut, ligin en değerli maçına Göztepe deplasmanında çıkacaklarını ifade etti.

"Çok iyi bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Onlar play-off potasında yerini sağlamlaştırmak, biz ise son haftayı beklemeden hedefimize ulaşmak amacındayız. Çok keyifli ve çekişmeli bir mücadele olacak ama hedefimize kilitlendik. Göztepe maçını kazanarak yeniden Süper Lig'e dönmenin mutluluğunu yaşamak istiyoruz."

Turgut, teknik heyet, futbolcu ve taraftarların üzerine düşeni bu zamana kadar yaptıklarını kaydetti.

"Göztepe maçında da hepimiz işin bilincindeyiz. Sahada ve tribünde kazanma adına centilmence en iyi mücadeleyi vereceğimize inancım tam. Maça gelecek taraftarlarımızdan en büyük temennim, saha içerisindeki oyuncu kardeşlerimizi doksan dakika desteklesinler. Sonuç ne olursa olsun takımlarını alkışlasınlar. İlk amacımız Göztepe maçı ile işi bitirip Altınordu maçında son hafta Süper Lig kutlaması yapmak ama başaramasak da son hafta yine ipler bizim elimizde olacak."