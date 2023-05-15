Özel sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenör Osman Yiğenoğlu yönetiminde 3-10 Eylül tarihlerinde Padova kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, down sendrumluların spordaki başarılarına dikkat çekti.
"Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası için yoğun çalışıyor, bu sefer kupayı getireceklerine inanıyoruz."
Kurt, ailelerin çocuklarını spora yönlendirilmesinin önemini anlattı.
"81 ilde 700'e yakın spor kulübümüzde 100 bine yakın down sendromlu, otizmli ve engelli çocuğumuz spor yapmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle çocuklarımız 15 branşta spora katılıyor."
Osman Yiğenoğlu: Rövanşı İtalya'dan almak ve kupayla dönmek istiyoruz
Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Osman Yiğenoğlu da son üç yıldır COVID-19 dönemi de dahil ara vermeden çalıştıklarını belirtti. Yiğenoğlu, 2024 Antalya Trisome Oyunları'nın da önemini vurguladı.
Yiğenoğlu, henüz spora başlayamamış diğer down sendromlu çocukların da bu sporcuların başardıklarını görerek spor salonlarına gelmelerini istediklerini, bu konuda kendilerine ulaşılması halinde her türlü desteği sağlayacaklarını da kaydetti.
İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorlar
Takım kaptanı Gökhan Kotan ise Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için konuştu.
"Biz hazırız, rakibimizi bekliyoruz, hocalarım beni basketbola aşık etti, basketbola aşkla devam ediyorum. Haftada üç gün antrenman yapıyoruz. Osman hoca ile çok çalışıyoruz. İtalya'da madalyayı kazanacağız, kupamızı kaldıracağız, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."
Oyunculardan Egehan Sınav ise uzun zamandır basketbol oynadığını, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı istediklerini belirtti.
"Şampiyonluk için gereken ne varsa yapıyoruz. Yüzme de yapıyorum, şu ana kadar 40 madalya kazandım. İnşallah İtalya'dan altın madalya ile döneceğiz."