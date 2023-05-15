Çok Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.05.2023 13:28

Özel sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenecek 2023 Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Özel sporcuların hedefi Avrupa şampiyonluğu
[Fotograf: AA]

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenör Osman Yiğenoğlu yönetiminde 3-10 Eylül tarihlerinde Padova kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, down sendrumluların spordaki başarılarına dikkat çekti.

"Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'mız Avrupa Şampiyonası için yoğun çalışıyor, bu sefer kupayı getireceklerine inanıyoruz."

Kurt, ailelerin çocuklarını spora yönlendirilmesinin önemini anlattı.

"81 ilde 700'e yakın spor kulübümüzde 100 bine yakın down sendromlu, otizmli ve engelli çocuğumuz spor yapmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle çocuklarımız 15 branşta spora katılıyor."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Osman Yiğenoğlu: Rövanşı İtalya'dan almak ve kupayla dönmek istiyoruz

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Osman Yiğenoğlu da son üç yıldır COVID-19 dönemi de dahil ara vermeden çalıştıklarını belirtti. Yiğenoğlu, 2024 Antalya Trisome Oyunları'nın da önemini vurguladı.

"2023 Avrupa Şampiyonası'na arkasından 2024'te Antalya'da yapılacak Trisome Oyunları'na hazırlanıyoruz. Son Avrupa Şampiyonası'nda takımımız ikinci olmuştu. Finalde İtalya'ya kaybetmiştik. İnşallah bu sefer birinci olarak rövanşı İtalya'dan almak ve kupayla dönmek istiyoruz. Ev sahibi avantajıyla Antalya'da şampiyon olarak turnuvayı tamamlamak istiyoruz."

Yiğenoğlu, henüz spora başlayamamış diğer down sendromlu çocukların da bu sporcuların başardıklarını görerek spor salonlarına gelmelerini istediklerini, bu konuda kendilerine ulaşılması halinde her türlü desteği sağlayacaklarını da kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorlar

Takım kaptanı Gökhan Kotan ise Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için konuştu.

"Biz hazırız, rakibimizi bekliyoruz, hocalarım beni basketbola aşık etti, basketbola aşkla devam ediyorum. Haftada üç gün antrenman yapıyoruz. Osman hoca ile çok çalışıyoruz. İtalya'da madalyayı kazanacağız, kupamızı kaldıracağız, İstiklal Marşı'mızı okutacağız."

Oyunculardan Egehan Sınav ise uzun zamandır basketbol oynadığını, Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı istediklerini belirtti.

"Şampiyonluk için gereken ne varsa yapıyoruz. Yüzme de yapıyorum, şu ana kadar 40 madalya kazandım. İnşallah İtalya'dan altın madalya ile döneceğiz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sıradaki Haber
Milli atlet Şilan Ayyıldız ABD'de birinci oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Tokat'ta kamyonet otomobille çarpıştı: 8 yaralı
13:47
Avrupa Birliği'nden seçim mesajı
13:54
Filistinlilerin bitmeyen dramı: Nekbe
13:47
İstanbul Havalimanı'nda kullanılan oy sonuçları
13:37
Sivas'ta otomobil devrildi: 3 yaralı
13:28
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan seçim mesajı
Brüksel'de yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı
Brüksel'de yüzlerce kişi Türk bayraklarıyla sokaklara çıktı
FOTO FOKUS
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
Türkiye'deki seçim heyecanı Bakü ve Brüksel sokaklarına yansıdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ