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Spor
AA 15.05.2023 13:13

Milli eskrimciler 4 madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen EFC 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, 4 madalya elde etti.

Milli eskrimciler 4 madalya kazandı

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda, 14 yaş altı kadınlar ve erkekler epe kategorisinde piste çıkan milli sporcular Zülal Can ve İskender Yiğit Tiftik gümüş, Ömer Can ve Dağhan Öztürk bronz madalyanın sahibi oldu.

Diğer milli eskrimcilerden Hadiye Neslipir Kaymak 5'inci, Can İbrahimoğlu 8'inci, Boğaçhan Erdemir 11'inci, Tuğsem Recepoğlu ve Mehmet Ilgar Ceviziçi 14'üncü, Yağız Ergün 15'inci, Nil Aksan 16'ncı, Mina Bodur 17'nci, Alp Tardu Karaçor 22'nci, Defne Caner ve Sarp Araydın 25'inci, Zeynep Kurt 26'ncı, Yağmur Yurttaş 27'nci, Damla Alöç ve Deniz Doruk Gürsel 32'nci, Ada Ardıç Karaçor 34'üncü, Nefes Arabacı ve Mehmet Alptuğ Demir 47'nci, Can Helvacı 50'nci, Galip Buğra Kayacık 51'inci, Fahri Güneş Çokparlamış 54'üncü, Mustafa Kayra Üstün 55'inci, Zeynep Naz Öztürk 56'ncı, Arzem Vücut ve Salih Evrim İlkiliroğlu 58'inci, Berensu Umu ve Çağdaş Güner 59'uncu, Mehmet Ali Can 60'ıncı, Azra Sarıkınacı 65'inci, Sudenaz Önge 67'nci, Elif Nilhan Salur 68'inci, Asya Deniz Yılmam 69'uncu ve Asya Ahat turnuvayı 70'inci sırada tamamladı.


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