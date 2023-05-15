Dev maçın hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Fenerbahçe’nin 18 Mayıs saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
16 Mayıs Salı:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17 Mayıs Çarşamba:
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
18 Mayıs Perşembe:
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
16 Mayıs Salı:
17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor: Erkan Özdamar
17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor: Hüseyin Göçek
17.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Kutluhan Bilgiç
17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa
17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz
17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: Arda Kardeşler
17.00 Altınordu-Erzurumspor FK: Mete Kalkavan