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Spor
İHA 15.05.2023 12:10

Dev maçın hakemi belli oldu

Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor derbisini hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Dev maçın hakemi belli oldu
[Fotograf: AA]

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Fenerbahçe’nin 18 Mayıs saat 20.00’de Ülker Stadyumu’nda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

16 Mayıs Salı:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu

17 Mayıs Çarşamba:

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

18 Mayıs Perşembe:

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

16 Mayıs Salı:

17.00 Yılport Samsunspor-Bodrumspor: Erkan Özdamar

17.00 Dyorex Boluspor-Eyüpspor: Hüseyin Göçek

17.00 Tuzlaspor-Manisa FK: Kutluhan Bilgiç

17.00 Göztepe-Çaykur Rizespor: Suat Arslanboğa

17.00 Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Mustafa Kürşad Filiz

17.00 Pendikspor-Beyçimento Bandırmaspor: Arda Kardeşler

17.00 Altınordu-Erzurumspor FK: Mete Kalkavan

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