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Spor
AA 08.11.2023 19:40

Samsunspor erteleme maçında İstanbulspor'u ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sağanak yağış nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçının ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor erteleme maçında İstanbulspor'u ağırlıyor

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20'de başlayan karşılaşmayı Burak Şeker yönetiyor.

Ligde 3 Eylül'de Yılport Samsunspor-İstanbulspor arasındaki maç, yoğun sağanak nedeniyle 11. dakikada ertelenmişti. Maç, kaldığı yerden devam edecek.

Samsunspor erteleme maçında İstanbulspor'u ağırlıyor

Düşme hattından kurtulmak isteyen Yılport Samsunspor'da tek hedef 3 puan. Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta alan kırmızı-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. 10 maçta 5 puan toplayan Markus Gisdol'un öğrencileri, 19'uncu sırada yer alıyor.

Sezona istediği başlangıcı yapamayan İstanbulspor da evine galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. 10 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan sarı-siyahlılar, son 2 müsabakasını kaybetti. 5 puanı bulunan Hakan Yakın'ın ekibi son sırada yer alıyor.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşma 11. dakikada İstanbulspor'un taç atışı ile başladı.

38. dakikada Samsunspor'un atağında sağ çaprazdan Emre Kılınç'ın ortasına altı pas içindeki Larua kafayla vurdu, topu kaleci Jensen bloke etti.

GOL - 41. dakikada İstanbulspor öne geçti. Muammer Sarıkaya'nın defansın arkasına yaptığı ortaya altı pas içindeki Emir Kaan Gültekin, ayağının ucu ile dokundu, top ağlarla buluştu. 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Satka, Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Osman Çelik, Emre Kılınç, Laura, Marc Bola, Moundilmadji

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Mamadou, Emir Kaan Gültekin

Gol: Dk. 41 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 33 Emre Kılınç (Yılport Samsunspor

Stat: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

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