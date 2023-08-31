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Spor
AA 31.08.2023 11:38

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacaklarını bildirdi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız

Ligde EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye 2-0 ve Mondihome Kayserispor'a 2-1 mağlup olan Yılport Samsunspor'da taraftarlar transfer yapılması için sosyal medyadan Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım'a çağrıda bulundu.

Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni transferler için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

"Çok az kaldı. Bu hafta sonuna kadar birkaç transfer açıklayacağız. Ben sizlerden daha çok istiyorum ama transferler öyle bir günde bitmiyor. Lütfen sabırlı olalım. Ben sizler için buradayım. Birlikte çok güzel işler yapacağız."

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