MKE Ankaragücü 113 yaşında

Kulüpten yapılan açıklamada başkan Faruk Koca, sarı-lacivertli takımın kuruluş yıl dönemini kutladı.

Faruk Koca, asırlık çınar Ankaragücü'nün kuruluş yıl dönümünü büyük bir mutluluk ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

"Ankaragücü, hiçbir kulübün sahip olmadığı bir tarihe sahiptir. Bu tarih, sadece kulübümüzün değil, kurtuluş mücadelemizin önemli değerlerine dayanmaktadır. Ankaragücü İmalat-ı Harbiyedir, Şükrü Abbas'dır, Agah Orhan'dır. Tarihimizi satırlara döken Veli Necdet Arığ’dır. Ankaragücü aşkı ile deplasman dönüşü şehit olan Eren ve Mert'tir. Rahmetli ihtiyar Osman amcanın hüznü, Ankaragücü formasını ilk kez giyen evladımızın heyecanı ve mutluluğudur.

İsmini satırlara sığdıramayacağımız milyonlardır."

Koca, MKE Ankaragücü Spor Kulübünün ülke sporunun gelişiminde önemli katkılar sağladığının altını çizdi.

"Gücünü şanlı tarihinden alan İmalat-ı Harbiye bugün 113 yaşında. Ülkemizin bağımsızlık mücadelesinde yer alan kulübümüz, yakın tarihte de ülke sporuna çok sayıda örnek sporcu yetiştirmiştir. Kulübümüz ülke sporunun gelişiminde önemli katkılar sağlamıştır, bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. İşte bu nedenle, Ankaragücü'müze her zamankinden daha fazla sahip çıkma ve sarılma zamanıdır. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak, asırlık çınar güçlenerek varlığını sürdürmeye devam edecektir. Bu vesileyle 113. yaşımızı kutluyor, kulübümüzün kurucularına, başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik kadrolarımıza, futbolcularımıza ve taraftarlarımıza saygı, sevgi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün aramızda bulunmayan ebediyete intikal etmiş, kulübümüzde emeği olan isimlere de Allah’tan rahmet diliyorum."